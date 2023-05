Focado na Série B, Erick fala sobre estilo de jogo "diferente" de Barroca no Ceará

O clima de festa após a conquista da Copa do Nordeste foi deixado de lado por Erick. Momentos antes do embarque para Campinas, local onde o Ceará enfrenta a Ponte Preta neste domingo, 7, pela quinta rodada da Série B, o atacante reforçou que o foco total a partir de agora passa a ser o certame nacional.

“Agora é focar no Brasileiro. Não começamos bem, perdemos os dois primeiros jogos e tem equipes já com 12 pontos. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas é trabalhar bastante e focar na Série B [...] Tivemos pouco tempo para treinar, praticamente um dia. Quando chegar em São Paulo, o professor vai passar a análise do adversário para fazermos um bom jogo”, disse Erick no saguão do Aeroporto Pinto Martins.

Saída de bola, pressão ao adversário e confiança

Questionado sobre as mudanças que Barroca trouxe ao estilo de jogo da equipe, Erick admitiu que é algo diferente. Em sua fala, o atacante comentou sobre alguns pedidos do treinador, como a construção de jogo a partir do campo de defesa e da necessidade dos jogadores terem confiança para executar o que foi treinado.

“É um estilo de jogo diferente. Ele pede para sair mais com a bola, ter confiança para jogar. Ele também pede para estarmos pressionando o adversário. Aos poucos vamos assimilando o que ele vem pedindo”, explicou.