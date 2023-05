Após dizer que Sport "iria atropelar", Carlinhos Bala parabeniza Ceará por tri e reage a provocações

Após o resultado, jogadores do Vovô apareceram em transmissão ao vivo no perfil do Instagram do zagueiro David Ricardo, provocando Carlinhos Bala, ex-atleta e ídolo do rival pernambucano

O Ceará venceu o Sport nos pênaltis na última quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro, conquistando o tricampeonato da Copa do Nordeste. Após o resultado, jogadores do Vovô apareceram em transmissão ao vivo no perfil do Instagram do zagueiro David Ricardo, provocando Carlinhos Bala, ex-atleta e ídolo do rival pernambucano.

Dias antes, Carlinhos afirmou em um programa esportivo de Pernambuco que o Leão da Ilha iria atropelar o Alvinegro no segundo jogo da final. “O Sport é o campeão, vamos levar. Vai ser 2 a 0 pro Sport. Agora tem que ter cuidado, o Ceará não é time bobo”, disse ainda em abril.

Pouco depois da celebração do Alvinegro, uma live foi iniciada no perfil de David Ricardo. Em determinado momento, o atacante Vitor Gabriel apareceu questionando Carlinhos após sua declaração. Em seguida, o volante Caíque também fez comentários exaltados a respeito da situação. “Ei Carlinhos Bala, cadê você? Aparece, seu falador! Estão caladinhos, olha. Não pode ficar bravo”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Luvannor rouba a cena em comemoração do tri com dancinhas e modo sincerão: "Vou poder sair de casa"

Título do Nordestão garante Ceará na 3ª fase da Copa do Brasil 2024; Iguatu ganha vaga

Erick festeja tri do Ceará no Nordestão : "Desde que cheguei no clube eu almejava isso"

A resposta de Carlinhos Bala veio em publicação no seu Instagram na manhã desta quinta-feira, 4. O ex-atleta parabenizou o Ceará e pediu aos torcedores do clube que parassem de mandar mensagens a ele. “Comemorem o título de vocês, já foram campeões, parabéns. Agora já virou a página, agora é Série B. O Ceará vai subir, vai subir com certeza junto com o Sport. Agora, vai apanhar lá e cá”, falou.

Em seus stories, o ídolo Rubro-Negro enviou um recado direto para Caíque. “Comemora teu título aí, irmão. Copa do Nordeste, parabéns, mas Copa do Brasil tu nunca vai conseguir. Nem tu nem teu time, Ceará. Nunca, nunca”, finalizou.



Tags