"O Sport vai atropelar o Ceará", diz Carlinhos Bala sobre final da Copa do Nordeste

No primeiro confronto entre as equipes, o Vovô ganhou por 2 a 1. Apesar disso, o ex-jogador do Sport e do Fortaleza diz acreditar que a situação vai se reverter: "O Sport é o campeão"

A decisão da Copa do Nordeste 2023 tem ganhado contornos de rivalidade fora de campo. Isso porque o ídolo do Sport e ex-jogador do Fortaleza, Carlinhos Bala, fez uma provocação ao Ceará dias antes da segunda partida da grande final, que vai acontecer em 3 de maio. Durante a participação em um programa esportivo local de Pernambuco, ele afirmou que o Leão da Ilha do Retiro vai “atropelar” o Vovô.

“O Sport é o campeão, vamos levar. Vai ser 2 a 0 pro Sport. Agora tem que ter cuidado, o Ceará não é time bobo”, comentou ele, que afirmou que alguns cearenses teriam menosprezado o futebol pernambucano. “Esqueceram que é o campeão da Copa do Brasil. Vão ver a diferença agora em Pernambuco”, completou.

Na primeira partida da final do Nordestão, o Vovô venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, na Arena Castelão, na última quarta-feira, 19 de abril. Apesar da desvantagem, Carlinhos Bala pediu apoio da torcida, pois o clube de Recife, em sua opinião, vai reverter a situação. “Torcedor, não tenha medo. O Sport vai atropelar o Ceará aqui”, definiu.

Antes do duelo entre as equipes, o Ceará terá dois compromissos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro acontece neste sábado, 22 de abril, diante do Guarani-SP. O confronto acontece na Arena Castelão a partir das 18h15min, com transmissão da Rádio O POVO CBN.



