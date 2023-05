Presidente do Sport confirma final da Copa do Nordeste nesta quarta na Ilha do Retiro

O presidente do Sport, Yuri Romão confirmou nesta quarta-feira, 3, a realização da segunda final da Copa do Nordeste às 21 horas na Ilha do Retiro, diante do Ceará. O posicionamento se deu após uma série de eventos que colocaram em dúvida se a partida ocorreria ou não hoje.

No final da manhã, foi atribuído ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro de Carvalho, um áudio que dizia que o evento teve distribuição excessiva de ingressos. O mandatário negou o conteúdo da publicação e alegou que aquilo seria uma "montagem", fruto de "artimanha da oposição".

Após a publicação vazada do áudio, o Ceará enviou um ofício em caráter de urgência à CBF solicitando que a final da Copa do Nordeste fosse adiada e o local da realização da partida fosse alterado. Não foi a primeira vez que o Vovô pediu que a partida fosse realocada para a Arena Pernambuco, mas conforme o mandatário do Leão da Ilha, a situação já foi resolvida com a Federação Cearense de Futebol (FCF) e o presidente do clube cearense, João Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi tudo esclarecido junto ao Presidente Mauro da FCF e, também, junto ao Presidente João Paulo, do Ceará. O Sport não negligencia neste quesito. Cumprimos rigorosamente as determinações, tanto da Polícia Militar, quanto do Corpo de Bombeiros, quanto a capacidade", disse ele ao GE.

Sobre o assunto Torcedores do Sport invadem bar no Recife e brigam com torcida do Ceará; tiros são disparados

Ceará não perde para o Sport há sete jogos e foi o único a vencê-lo em 2023

Pelo tri, Ceará enfrenta o Sport na final do Nordestão com a vantagem do empate

Tags