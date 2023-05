Ceará pede para adiar final da Copa do NE por suposta venda excessiva de ingressos

No ofício, o Vovô utiliza como base o suposto áudio do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, onde é dito que 40 mil pessoas estarão na Ilha do Retiro, enquanto a capacidade máxima do estádio é de apenas 26 mil

O Ceará enviou um ofício em caráter de urgência à CBF solicitando que a final da Copa do Nordeste contra o Sport, marcada para acontecer nesta quarta-feira, 3, seja adiada e o local da realização da partida seja alterado. O departamento jurídico do Vovô se baseou em uma suposta superlotação da Ilha do Retiro para justificar o pedido.

No documento, o Ceará utilizou um suposto áudio vazado do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, como prova. No referido conteúdo, é dito que ocorreu a distribuição de 40 mil ingressos para a final da Copa do Nordeste, ultrapassando consideravelmente a capacidade de 26 mil da Ilha do Retiro.

"Desta forma, cabe à CBF determinar imediatamente em prol da segurança dos torcedores, do staff, dos atletas e pelo bem da competição, suspender a partida e adotar as medidas cabíveis, especialmente, realizando o jogo em outro local que tenha as mínimas condições, qual seja, a Arena Pernambuco, padrão FIFA e que comportaria até a capacidade esdrúxula que o presidente da Federação Pernambucana informou que haveria na Ilha", diz certo trecho do ofício feito pelo Ceará.

Ao Esportes O POVO, Evandro Carvalho negou a veracidade do áudio, pelo qual disse ser uma "montagem", fruto de "artimanha da oposição". O presidente da FPF afirmou ainda que a venda de ingressos foi toda realizada de maneira online, desta forma, não sendo possível a distribuição de ingressos físicos além da capacidade da Ilha do Retiro.

Em nota oficial, o Sport Club do Recife também negou qualquer comercialização além do que a capacidade do estádio permite. “De evidente maneira responsável, o Clube não perpassou, nem jamais perpassará, qualquer restrição imposta pelos órgãos de segurança, em respeito a todos os envolvidos no jogo e fundamentalmente à sua torcida”, diz o comunicado do time pernambucano.

Durante o mês de abril o Ceará solicitou à CBF, por duas vezes, que o local do jogo fosse alterado. Em ambos ofícios, que segundo o Vovô foram ignorados pela entidade, o pedido era de que o duelo acontecesse na Arena Pernambuco ao invés da Ilha do Retiro por questões estruturais e de segurança.



O que é dito no áudio



No áudio atribuído a Evandro Carvalho é dito que foram disponibilizados ingressos acima da capacidade para atender a demanda da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), filiados da FPF e de empresas parceiras à Copa do Nordeste.



"Na verdade, a gente só conseguiu ter condições de liberar hoje porque o que a gente recebeu só a CBF pediu 100 ingressos. A gente não pode deixar de atender ela porque ela é a dona do negócio", diz trecho do áudio.



"A gente rodou ingressos a mais além da capacidade (da Ilha do Retiro). Vão ter 40 mil pessoas no campo, apesar de só caber 26 (mil). A gente não consegue atender a demanda que tem", é citado em outro trecho do áudio.

Nota oficial da FPF

A Federação Pernambucana de Futebol vem a público corroborar com a afirmação e pedido do Presidente Yuri Romão, do Sport Club do Recife, em relação aos ingressos para a partida de hoje entre Sport e Ceará, pela final da Copa do Nordeste. Nesse sentido, informa aos torcedores que inexistem ingressos à venda, quer virtuais, quer físicos, e que ingressos na mão de cambistas oferecidos à venda são falsos.

Outrossim, comunica que a carga de ingresso autorizada foi de 26.345 e, como já dito, integralmente vendida. Desse modo, toda e qualquer informação publicada de ingressos a venda, ou de emissão de novos ingressos, é falsa, resultado de má fé ou montagem.

