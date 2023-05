Presidente da FPF nega áudio e distribuição de ingressos acima da capacidade da Ilha

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, negou ao Esportes O POVO que seja dele a voz de um áudio que circula nas redes sociais e em grupos de WhatsApp sobre a distribuição de 40 mil ingressos para a final da Copa do Nordeste, ultrapassando a capacidade de 26 mil da Ilha do Retiro.

Segundo Evandro, o áudio seria uma "montagem", fruto de "artimanha da oposição". O presidente da FPF afirmou ainda que a venda de ingressos foi toda realizada de maneira online, desta forma, não sendo possível a distribuição de ingressos físicos além da capacidade da Ilha do Retiro.

O que é dito no áudio

No áudio atribuído a Evandro Carvalho é dito que foram disponibilizados ingressos acima da capacidade para atender a demanda da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), filiados da FPF e de empresas parceiras à Copa do Nordeste.

"Na verdade, a gente só conseguiu ter condições de liberar hoje porque o que a gente recebeu só a CBF pediu 100 ingressos. A gente não pode deixar de atender ela porque ela é a dona do negócio", diz trecho do áudio.

"A gente rodou ingressos a mais além da capacidade (da Ilha do Retiro). Vão ter 40 mil pessoas no campo, apesar de só caber 26 (mil). A gente não consegue atender a demanda que tem", é citado em outro trecho do áudio.

O Sport se pronunciou através de nota e afirmou respeitar a capacidade máxima da Ilha do Retiro.

"A atual capacidade liberada para a Ilha do Retiro – 26.345 pessoas – foi e sempre será respeitada, reforça o Sport. A carga para os rubro-negros, de pouco mais de 23 mil ingressos, inclusive, foi esgotada com cerca de dez horas e sem abertura de vendas para o público geral – contemplou apenas associados", comunicou o Rubro-Negro.

"O Clube reitera integral alinhamento junto ao Governo de Pernambuco, Corpo de Bombeiros, Grupo de Trabalho (GT) específico para jogos e, ainda, com o Batalhão de Choque; inclusive já estabeleceu contato com os respectivos órgãos acerca de quaisquer dúvidas e informou o aumento da segurança privada, a fim de assegurar e tranquilizar acerca da realização da partida dentro da mais natural normalidade, como é de praxe."

O Esportes O POVO solicitou um posicionamento da CBF sobre o episódio. A entidade pediu um tempo para avaliar a veracidade do áudio antes de se pronunciar.

Procurado pela reportagem, o Ceará informou que - através do Departamento Jurídico - está apurando e cobrando esclarecimentos da FPF, CBF e do Sport, mas só irá se pronunciar após receber um retorno.

O Esportes O POVO procurou ainda a Federação Cearense de Futebol (FCF) e aguarda um posicionamento.

Veja a íntegra da nota do Sport

O Sport vem tranquilizar os rubro-negros e demais interessados acerca do fluxo de torcedores na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (03), pelo segundo jogo da decisão da Copa do Nordeste.

De evidente maneira responsável, o Clube não perpassou, nem jamais perpassará, qualquer restrição imposta pelos órgãos de segurança, em respeito a todos os envolvidos no jogo e fundamentalmente à sua torcida.

Registre-se que desde a última semana, integrantes do Clube estiveram, presencialmente, com as autoridades responsáveis, realizando reuniões e vistorias para que o evento ocorra da forma mais segura possível, como tem sido feito.

Sport x Ceará: a final da Copa do Nordeste

O Ceará encara o Sport às 21 horas desta quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro-PE, em um acirrado clássico interestadual que irá decidir quem levanta a taça da Lampions. No jogo de ida, diante de quase 60 mil pessoas na Arena Castelão, o Alvinegro venceu por 2 a 1 e, por isso, tem a vantagem do empate em Recife.

