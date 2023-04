Bruno Ferreira diz que Ceará é o maior desafio da carreira: "Oportunidade da vida"

O goleiro também falou sobre a disputa pela titularidade no gol alvinegro, enfatizou o bom momento individual que vive e demonstrou confiança pelo título do clube na Copa do Nordeste

Assim como Léo Santos, companheiro de sistema defensivo, o goleiro Bruno Ferreira também foi apresentado oficialmente no Ceará durante a tarde desta quinta-feira, 27, em Porangabuçu. Motivado, o arqueiro não escondeu que vestir a camisa do Vovô é, além do maior desafio da carreira, a oportunidade da vida dele.

“Goleiro é bem complicado a disputa, mas sempre respeitei a todos e nunca tive nenhum problema. O ambiente aqui é muito bom, já pude ver isso. Como tive a oportunidade de vir para esse clube gigante, não tinha como recusar. É a oportunidade da minha vida. Tenho que dar meu máximo, sei da responsabilidade, vi o tamanho da torcida. Então acho que esse é o maior desafio da minha vida, poder escrever minha história em um grande clube”, contou.

A chegada de Bruno ao Vovô coincidiu com uma troca do comando técnico da equipe. Gustavo Morínigo, demitido, deu lugar a Eduardo Barroca, cenário que pode servir de estímulo para jogadores que, eventualmente, estavam com menos espaço no time titular. Apesar do contexto, o novo goleiro do Alvinegro enfatizou que a dinâmica da disputa debaixo das traves é diferente.

“Para alguns atletas que não estavam sendo utilizados isso é muito importante, mas para o goleiro tudo é mais difícil. Sei da história do Richard, é um excelente goleiro e muito respeitado por todos. Mas eu vim fazer a minha história também, vim brigar e esperar a minha oportunidade. É o treinador quem decide e nós não podemos nos meter nisso. Então é estar preparado para quando a oportunidade vier, agarrar com unhas e dentes”, explicou.

Conquista pessoal no Gauchão, final da Copa do Nordeste e Série B

Antes de chegar ao Caxias, Bruno Ferreira passou por alguns momentos difíceis na carreira, sobretudo quando se transferiu para o futebol português, onde ficou por dois anos, e no seu retorno ao Brasil, pelo qual teve uma grave lesão. No clube gaúcho, entretanto, tudo mudou. Titular absoluto da equipe, o arqueiro foi eleito o melhor da posição no campeonato estadual, feito importante para elevar a autoestima.

“Muito feliz e confiante. Fiz grandes jogos lá contra grandes equipes. Fui escolhido como melhor goleiro e isso é gratificante, uma busca individual, um reconhecimento que todo atleta quer ter pelo trabalho que foi feito. É aproveitar ao máximo e eu aproveitei, estou aqui em uma grande equipe. Nossa vida é uma roda gigante, tempo atrás eu não estava jogando e hoje estou no Ceará. É aproveitar a oportunidade que a vida me deu”, disse.

Por ter sido contratado pelo Vovô após o período de inscrições, Bruno não poderá ser relacionado para a decisão contra o Sport na próxima quarta-feira, na Ilha do Retiro, que vale o título da Copa do Nordeste. Apesar disso, o goleiro demonstrou confiança na conquista e ponderou, também, a importância do duelo contra o ABC no final de semana, pela terceira rodada da Série B.

“Eu participei de uma final agora, foi muito emocionante. A ansiedade vai lá pra cima até chegar a hora do jogo. Sei da grandeza da final, da importância para o grupo, e creio que vai dar tudo certo para nós e iremos fazer um bom jogo lá (na Ilha do Retiro contra o Sport). É um jogo importante (contra o ABC), que vai dar confiança pra gente na sequência do campeonato. É muito difícil começar perdendo na Série B. Todo jogo temos que pontuar e em casa fazer nosso papel”, concluiu.

