Próximo rival do Ceará na Série B, ABC é eliminado da Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira, 27, time potiguar empatou em 1 a 1 com o Grêmio, jogando no sul do país, e foi eliminado da competição nacional

Adversário do Ceará no próximo domingo, 30, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o ABC foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 28, ao empatar com o Grêmio por 1 a 1, jogando fora de casa. Com o resultado, o time potiguar chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer na temporada.

Por ter perdido o confronto de ida da terceira fase da competição por 2 a 0, o empate conquistado no sul do país não foi suficiente para manter o ABC na competição. Para se classificar, o Elefante precisava devolver o resultado do primeiro jogo - assim iria definir a classificação nos pênaltis - ou vencer o Grêmio por três ou mais gols de diferença.

O time do técnico Fernando Marchiori saiu na frente do placar com gol de Matheus Anjos, aos 20 minutos do primeiro tempo, e chegou até a acertar o travessão da meta do Grêmio, mas não conseguiu o resultado necessário. O Imortal empatou a partida já nos acréscimos da etapa final, com Everton Galdino.

Sequência negativa de resultados do ABC

Antes de empatar com o Grêmio e ser eliminado na Copa do Brasil, o ABC amargou derrotas nas duas rodadas iniciais da Série B do Campeonato Brasileiro. Eles perderam para o Londrina, por 1 a 0, e para o Vitória, por 3 a 0. O primeiro jogo foi fora de casa, enquanto o segundo aconteceu no Frasqueirão, em Natal-RN.

Portanto, o duelo de domingo, 30, entre ABC e Ceará fica marcado por duas equipes que ainda buscam somar os primeiros pontos na Série B, já que o Vovô também foi superado nas duas rodadas disputadas até aqui. A bola rola a partir das 18 horas, no Frasqueirão.

