Ronaldo Fenômeno coloca Ceará como favorito para conquistar título da Série B

Responsável pela SAF do Cruzeiro, o ex-jogador também elogiou o time alvinegro, que volta a disputar a competição após cinco anos na elite

Gestor do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno concedeu entrevista exclusiva à Betfair, casa de apostas, nesta semana e projetou competições do futebol brasileiro. Na oportunidade, o ex-jogador elegeu o Ceará como favorito para ganhar a Série B deste ano.



“O campeão da Série B deverá ser o Ceará. É uma grande equipe do nordeste brasileiro, muito bem estruturada, que infelizmente caiu no ano passado. Destaco essa equipe como a favorita ao título da segunda divisão nacional neste ano”, disse à empresa na qual é embaixador.



Recém-rebaixado, o Vovô iniciou a competição com uma campanha abaixo do esperado. Com duas derrotas em dois jogos, o time alvinegro precisa se recuperar o quanto antes.



Para isso, neste domingo, 30, a equipe encara o ABC/RN às 18 horas, no Estádio Frasqueirão, em Natal. A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão Série B.

Novo comandante

O novo técnico do Ceará, Eduardo Barroca, foi apresentado na última terça-feira, 25, em Porangabuçu. Durante a coletiva, o profissional avaliou o elenco do Vovô e comentou sobre a oportunidade de trabalhar no clube.

Além disso, também revelou que, para ter o foco 100% voltado ao dia a dia, decidiu que a sua família permanecesse no Rio de Janeiro.

