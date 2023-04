Torcida do Sport provoca Ceará antes de segunda final da Copa do Nordeste

A torcida do Sport deu uma provocada no Ceará na noite desta quarta-feira, 26, após a vitória diante do Coritiba por 2 a 0 pela Copa do Brasil. Os torcedores do Leão da Ilha presentes no estádio cantaram "Ceará, pode esperar, a sua hora vai chegar", em alusão à final da Copa do Nordeste 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esportes O POVO (@esportesopovo)

No jogo de ida da final do Nordestão, o Vovô venceu a equipe recifense por 2 a 1 na Arena Castelão, com gols alvinegros marcados por Guilherme Castilho e Vitor Gabriel.

A segunda final da competição regional ocorre na próxima quarta-feira, 3, às 21h, na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

