Em estreia de Barroca, Ceará pode ter até quatro desfalques

O Ceará enfrenta o ABC-RN em jogo válido pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, 30. A partida marcará a estreia de Eduardo Barroca no comando do Vovô. O treinador alvinegro pode ter até quatro desfalques.

Tiago Pagnussat cumpre suspensão após ser expulso no último jogo, contra o Guarani-SP. O defensor levou um cartão vermelho direto após acertar jogador adversário com o cotovelo. Com Morínigo, Tiago era titular da zaga alvinegra. O zagueiro de 32 anos fez parte do 11 inicial nas duas partidas do Ceará na Série B.

O volante Caíque segue no departamento médico do Vovô. O atleta se recupera de uma lesão no joelho e já desfalcou a equipe no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste e contra o Guarani pela Série B.

Já os recém-contratados Léo Santos e Zé Ricardo ainda não treinaram com o restante do grupo - ambos fazem fortalecimento muscular.

O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o ABC no Frasqueirão, neste domingo, às 18 horas. Ainda sem pontuar na competição, o Ceará vai em busca da sua primeira vitória na Série B.

Estreia de Eduardo Barroca

O confronto do próximo domingo, 30, marca a estreia de Eduardo Barroca à frente do Ceará. O novo comandante alvinegro iniciou os trabalhos com o grupo, nessa terça-feira, 25.

Sob o comando do novo treinador, os jogadores realizaram um aquecimento com e sem bola. Também foi executado um treinamento em espaço reduzido que busca estimular a troca de passes rápidos.

Após as atividades com o elenco, Barroca foi apresentado oficialmente na sala de imprensa do clube. O técnico do Vovô afirmou que espera que o trabalho tenha “começo, meio e fim”, e prometeu que irá exigir o máximo de todos.

"Não posso chegar aqui para o torcedor, mesmo sabendo da responsabilidade, e prometer vitória. Não está ao meu alcance, eu não sou responsável único por isso. Mas posso prometer que irei exigir ao máximo no treinamento, comportamento e atitudes para que, cada vez mais, a gente se aproxime desse caminho”, declarou o comandante alvinegro.



