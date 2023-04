Autor de um dos gols do Ceará, Vitor Gabriel celebra vantagem construída na 1ª final do Nordestão

Na saída de campo após a 1ª final do Nordestão, Vitor Gabriel celebrou os três pontos somados pelo Ceará e comemorou também a vantagem construída no placar. Na noite desta quarta-feira, 19, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Sport por 2 a 1 na Arena Castelão.

"Nos 90 minutos, conseguimos nosso objetivo que era ganhar. Fui feliz de fazer o gol, pude ajudar minha equipe com um gol e agora tem 90 minutos. Depende só da gente pra gente ser campeão da Copa do Nordeste", disse o atleta.

Com o resultado construído na primeira partida, o Vovô joga pelo empate no jogo da volta. As equipes voltam a se enfrentar em Recife, no dia 3 de maio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará foi responsável por cinco dos sete gols que o Sport tomou no Nordestão

Ceará vence Sport por 2 a 1 e abre vantagem na final do Nordestão

A caminho do Ceará, atacante Nicolas rescinde contrato com Goiás

Tags