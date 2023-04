Ceará foi responsável por cinco dos sete gols que o Sport tomou no Nordestão

Alvinegro venceu o clube do Recife duas vezes em 2023, incluindo o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste

Finalistas da Copa do Nordeste 2023, Ceará e Sport se enfrentaram pelo primeiro encontro da finalíssima do torneio nesta quarta-feira, no Castelão. O Alvinegro venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate na partida de volta, no dia 3 de maio,na Ilha do Retiro, para ser campeão no tempo normal.

Na atual temporada da competição regional - e também no ano todo até agora - o Sport perdeu apenas duas vezes, justamente as duas derrotas para o Ceará. No dia 14 de fevereiro, o placar foi de 3 a 2, no Presidente Vargas, além do insucesso nesta quarta-feira, no primeiro confronto da final do Nordestão.

Assim, dos sete gols que o Sport - melhor defesa do torneio - levou, cinco foram do Ceará. Sergipe e CSA também vazaram a defesa da equipe pernambucana, com um gol cada na fase de grupos. Já o Alvinegro sofreu 13 gols na Copa do Nordeste, três do Sport.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags