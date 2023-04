Chay afirma que Ceará mira acesso e título na Série B e comenta sobre perfil do time

O principal desafio do Ceará na temporada se inicia na sexta-feira, 14, quando o Vovô enfrenta o Ituano pela primeira rodada da Série B do Brasileiro. O elenco alvinegro sabe bem o que representa para o clube um retorno à elite do futebol nacional e o volante Chay deixou isso claro, em coletiva concedida nesta quarta-feira, 12.

"Quando a gente recebeu o convite (de vir para o Ceará), sabia que o objetivo principal do Ceará é esse acesso. A gente sofreu o baque dessa derrota (na final do Estadual), foi dolorosa para a gente, mas já mudamos a chave, já pensando na Série B, para iniciar bem para conseguir nosso objetivo", comentou o meia.

Com passagens recentes por Botafogo e Cruzeiro, os dois últimos campeões da Série B, Chay conhece bem a competição e acredita que o Vovô tem elenco para brigar por mais que uam vaga no G-4 da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Uma equipe do tamanho do Ceará não pensa apenas no acesso. O primeiro objetivo é esse, mas é óbvio que a gente tem em mente brigar pelo título. Tem equipes qualificadas que vamos enfrentar, mas a gente conhece nosso potencial, entende nosso dia a dia e pensamos sim em brigar pelo título. O primeiro objetivo, porém, é brigar pelo acesso, quanto mais rápido melhor", disse.

Chay garantiu que o elenco alvinegro já virou a chave da perda do título cearense e afirmou também que o grupo está com a mente totalmente voltada para a estreia na Série B, mesmo com uma final da Copa do Nordeste próxima. "A gente tem que pensar primeiro no Ituano, jogar essa partida e vencer”, prega.

O fato dos dois clubes já terem se enfrentado essa ano, na Copa do Brasil, com avanço do time paulista, nas penalidades, é visto pelo meio campista do Ceará como uma vantagem. "Já enfrentamos, já entendemos bem suas valências, onde eles são mais fortes e mais fracos e vamos tentar furar a defesa deles e nos defender melhor", avalia.

Perfil do time

Com o fim do Estadual, queda na Copa do Brasil e a dois jogos do término da Copa do Nordeste, em breve o Ceará terá apenas a Série B do Brasileiro como foco. O meia Chay acredita que a equipe chega para a competição bem ajustada, a ponto do torcedor já identificar um modo de jogar do clube.

"Falamos bastante em identidade aqui, a gente tem que criar nossa identidade, aos poucos mostrar a cara do Ceará. Somos um time bem aguerrido, mostrou-se isso ao longo do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Foi um time que começou praticamente do zero, poucos ficaram do ano passado, tudo que tem um início, tem tropeços, tem problemas e a gente está se acertando. O nosso maior objetivo é o acesso, a gente está focado nisso e a cada dia vamos melhorando. A gente precisa muito do apoio do torcedor, nem sempre vai fluir do jeito que tem que fluir, mas vontade nunca falta. O torcedor já está conseguindo identificar que somos um time bem aguerrido", comentou.

Briga por espaço

Chay também comentou sobre a disputa interna por vaga entre os titulares, com Jean Carlos e Guilherme Castilho. O jogador qualificou a concorrência como saudável e ressaltou que o Ceará é que ganha com isso.

"Temos jogadores extremamente qualificados aqui, é uma dor de cabeça que o Gustavo (Morínigo) tem, o que a gente tem que fazer é se dedicar diariamente para manter o nosso melhor nível e ajudar a equipe", disse.

Com novo posicionamento nas partidas mais recentes, o meia reafirmou onde prefere atuar.

"Na minha coletiva de apresentação, falei que sou meia centralizado, meia-atacante, mas me coloquei à disposição para poder ajudar em outras funções, como jogar de lado de campo, mas obviamente vou desempenhar melhor na minha posição”, concluiu.



Tags