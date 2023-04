Saiba o que mudou no time do Ituano após eliminar o Ceará na Copa do Brasil

O Ceará estreia no Campeonato Brasileiro contra o Ituano-SP, nesta sexta-feira, 14. Os times já se enfrentaram em março deste ano pela segunda fase da Copa do Brasil, quando o Vovô foi eliminado nos pênaltis. Um mês depois do confronto, o time de Itu perdeu três dos principais jogadores do elenco.

Destaques do Ituano em 2023, o zagueiro Bernardo Schappo, o lateral Raí Ramos e o meia-atacante Gabriel Barros deixaram o clube. Os três jogadores foram titulares na partida contra o Ceará pela Copa do Brasil, em março.

Sobre o assunto Sem Erick e com Pulga, Ceará viaja para enfrentar o Ituano; veja relacionados

Rival do Ceará na Série B, Ituano deve repetir time que empatou com São Paulo

O zagueiro Bernardo Schappo deixou o Ituano no fim de março em direção ao Fortaleza. O jogador de 24 anos recebeu proposta de vários times, mas o Leão garantiu a contratação do defensor. O atleta vem da base do Galo de Itu e era titular absoluto no time do técnico Gilmar Dal Pozzo. Das 17 partidas da equipe na temporada, ele entrou em campo em 13 oportunidades.

Já o lateral-direito Raí Ramos permaneceu no futebol paulista: o destino foi o São Paulo. O jogador participou de 15 jogos do Ituano em 2023 e foi titular em 14 oportunidades. O atleta marcou um golaço nas quartas do Paulistão, contra o Corinthians, carimbando a classificação do Galo de Itu para as semifinais.

Gabriel Barros também é cria das categorias de base do Ituano. Com as boas atuações na atual temporada, ele despertou o interesse de clubes do futebol brasileiro. O jovem de 21 anos chegou a ser especulado no Fortaleza, mas foi contratado pelo Internacional. O meia-atacante entrou em campo pelo Rubro-Negro de Itu em 15 jogos e conta com um gol e uma assistência em 2023.

O Galo de Itu também se reforçou. Após o Paulistão, o clube contratou oito jogadores para a Série B: o goleiro Léo Aragão, o zagueiro Marcel, o lateral-esquerdo Jonathan Silva, os meias Alejandro Viniegra, Marthã e Yann Rolim e os atacantes Brayan e Vinícius Faria.

Estreia no Brasileirão

Ceará e Ituano se enfrentam no Estádio Novelli Júnior, nesta sexta-feira, 14, às 21h30min. O Vovô vai iniciar a campanha na competição mais importante do ano no planejamento do clube. O retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro é o principal objetivo na temporada.

O meia Chay comentou a importância da competição para o Vovô, em entrevista coletiva nessa quarta-feira, 12. O jogador afirmou que o elenco alvinegro está totalmente focado na estreia e mira o título da Série B.

“Uma equipe do tamanho do Ceará não pensa apenas no acesso. O primeiro objetivo é esse, mas é óbvio que a gente tem em mente brigar pelo título”, afirmou Chay.



Giovana Feitosa/Especial para O POVO

