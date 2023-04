Jogadores do Ceará assistem palestra sobre arbitragem antes de estreia na Série B

Próximo de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, o elenco do Ceará participou de uma palestra sobre os protocolos da arbitragem na competição. O momento ocorreu na tarde desta quarta-feira, 12, no Centro de Treinamento de Porangabuçu.

A conversa durou quase uma hora e foi comandada por Almeida Filho, assessor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ex-árbitro. Alguns dos assuntos abordados pelo profissional junto aos atletas foram relacionados à postura frente aos juízes, e sobre as novas recomendações em relação a lances interpretativos e com interferência do VAR.

“Nós viemos ao Ceará para apresentar as diretrizes de arbitragem que a CBF vai empregar no Campeonato Brasileiro. Orientamos os atletas sobre situações como reclamações, trabalho do VAR. Uma inovação para os clubes e para os torcedores é o fato de que estádios em que tivermos à disposição um telão e um sistema de som compatível, as decisões do árbitro depois da revisão do VAR serão mostradas, em tempo real para todos que estarão nas arquibancadas”, explicou Almeida Filho.

A palestra sobre as diretrizes da arbitragem no Campeonato Brasileiro será feita com todas as 40 equipes das duas principais divisões do futebol nacional (Séries A e B). O Ceará visita o Ituano na próxima sexta-feira, 14, às 21h30min, no Estádio Novelli Júnior-SP, pela primeira rodada da segunda divisão.

O Ceará se prepara para estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro do Porangabuçu visita o Ituano nesta sexta-feira, 14, às 21h30min, no estádio Novelli Júnior, em Itu-SP. Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem, que terá Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ) como árbitro principal.



