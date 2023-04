Rival do Ceará na Série B, Ituano deve repetir time que empatou com São Paulo

Galo de Itu e Vovô se enfrentam pela primeira rodada da Série B do Brasileiro. Partida acontece no interior paulista

O Ceará estreia na Série B 2023 nesta sexta-feira, 14, diante do Ituano. A partida, válida pela primeira rodada do torneio, terá início às 21h30min e será disputada no Estádio Novelli Jr, em Itu, interior de São Paulo.



Adversário do Vovô, o Galo deve repetir a mesma escalação do empate sem gols com o São Paulo na última terça-feira, 11, pela terceira fase da Copa do Brasil.



Na oportunidade, o técnico Gilmar Dal Pozzo escalou o seguinte time: Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho, Carlão e Jonathan Silva; Lucas Siqueira, Eduardo Person e José Aldo; Paulo Victor e Alejandro.



Arbitragem FIFA



Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a escala de arbitragem, que terá Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ) como árbitro principal. Ele contará com as assistências de Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira, ambos pertencentes ao quadro da Federação Carioca de Futebol. Thiago Lourenço de Mattos (SP) será o quarto árbitro.



A edição de 2023 da Série B do Brasileirão contará com a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR). Para o confronto entre Ceará e Ituano, Jean Pierre Gonçalves Lima (RS) será o responsável pela operação do VAR, enquanto Antônio Adriano de Oliveira (MA) atuará como assistente do VAR (AVAR). Completando a lista, Antônio Rogério Batista do Prado (SP) estará na função de Observador do VAR.