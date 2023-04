Erick Pulga diz viver "sonho de criança" ao defender Ceará e está ansioso pela estreia

Atleta do Ceará há quase 15 dias, o atacante Erick Pulga foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 10, e em todas as respostas fez questão de frisar o quanto está feliz em defender o Alvinegro.

A empolgação dele não é apenas por ser o maior desafio da carreira, mas, principalmente, por ser no time do coração. "Fico feliz pela oportunidade que o Ceará está me dando, eu que já fui de torcida, já acompanhei o Ceará da arquibancada, hoje estou realizando um sonho de criança [...] Muito feliz e motivado, espero conquistar muitas coisas grandes no clube", disse.

A camisa que ele vai vestir é a 16, mesmo número com o qual se destacou no Ferroviário, no início da atual temporada. Pulga não esconde que está ansioso para estrear pelo Vovô, já que não pôde jogar as finais do Campeonato Cearense, tampouco é opção para as finais do Nordestão. Ele só poderá ajudar o Ceará na Série B do Brasileiro, que começa sexta-feira, 14, e o atacante garante que já tem condições de enfrentar o Ituano.

"Sim, já estou preparado. A semana inicia (com a gente) pensando nesse jogo tão difícil, jogo fora, mas vamos buscar os três primeiros pontos e já pensando no acesso à série A", afirmou Pulga.

Ajudar a recolocar o time na elite do futebol brasileiro, inclusive, foi o objetivo mais citado pelo jogador na apresentação, em meio a agradecimentos e promessas de dar o melhor em campo.

Confiança do comandante

Pulga relatou conversas com o técnico Gustavo Morínigo e se dispôs a jogar em outras funções além da ponta-esquerda, onde deve concorrer por espaço com Janderson. "Ele (Morínigo) já passou bastante confiança pra mim, pra eu desempenhar meu melhor no Ceará. Sobre o Janderson, ó falar para ele que o momento que ele está vivendo é bom e eu só quero dar sequência no meu trabalho e fazer meu melhor", comentou.

Em 22 jogos pelo Ferroviário, o camisa 16 marcou 9 tentos e deu 3 assistências. Ele, inclusive, lembrou de agradecer aos corais, bem como o time com o qual ainda tem direitos econômicos compartilhados, que é o Atlético-CE.

"Eu sou muito grato por todos os times que passei, pelas oportunidades. O Atlético-CE, que me acolheu muito bem, foi ali que conseguir me destacar, fiz boa Série D e de lá fui para outros times. Também tenho que agradecer ao Ferroviário pela oportunidade que me deu no começo do ano, também fui feliz lá e espero estar na história do clube", concluiu.

Lembrança

Questionado sobre um momento que lembra como torcedor de arquibancada do Vovô, Pulga citou o primeiro jogo da final do Estadual de 2018, quando Arthur Cabral marcou os dois gols da vitória do Ceará sobre o Fortaleza.

O momento que relembro do Ceará é o Clássico que o Arthur Cabral faz aquele gol. Eu estava lá na arquibancada. Tenho nem o que falar, sou um torcedor do Ceará e espero honrar essa camisa", disse.



