Dirigente promete Ceará "forte" na final da Copa do Nordeste contra o Sport

Albeci Júnior, diretor de Futebol do Ceará, aproveitou a coletiva de apresentação do meia Pedro Lucas para mandar um recado e agradecer o apoio da torcida alvinegra

Diretor de Futebol do Ceará, Albeci Júnior abriu a coletiva de apresentação do meia Pedro Lucas, nesta segunda-feira, 10, agradecendo o apoio da torcida alvinegra após a perda do título para o Fortaleza na final do Campeonato Cearense. O dirigente prometeu um time forte para a decisão da Copa do Nordeste, onde o Vovô enfrentará o Sport em busca do tri na competição regional.

"Aproveitar que a gente está aqui hoje para apresentar o Pedro, mas queria agradecer toda a nação alvinegra pelo apoio incondicional durante todo esse início de temporada. Eles foram fundamentais para alavancada do nosso elenco, esse DNA que nossos atletas estão mostrando dentro de campo", afirmou Albeci.

"Venho a público agradecer e dizer que vamos trabalhar muito mais. A gente vai chegar muito forte para essa final da Copa do Nordeste. A gente precisa, e temos que colocar títulos dentro do clube", completou o diretor de Futebol do clube do Porangabuçu.

O Ceará se reapresentou nesta segunda-feira para dar início aos trabalhos com foco na estreia na Série B e na final do Nordestão. A equipe alvinegra enfrenta o Ituano, fora de casa, nesta sexta-feira, 14, dando o pontapé na campanha na Segundona. Na sequência, o Vovô encara o Sport no próximo dia 19, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, no Castelão. A volta está programada para o dia 3 de maio, na Ilha do Retiro-PE.

Pedro Lucas e Erick Pulga apresentados

O Ceará apresentou, além de Pedro Lucas, o atacante Erick Pulga nesta segunda-feira, 10. O ex-Ferroviário se mostrou bastante tímido e economizou nas palavras, mas fez questão de ressaltar a felicidade com a oportunidade de jogar no clube alvinegro.

"Estou realizando um sonho de criança. Sou muito grato por essa diretoria, pelo treinador Morínigo, pela oportunidade de eu estar hoje aqui", comentou o atacante.

Já Pedro Lucas esbanjou confiança na busca por títulos com a camisa do Ceará. "O primeiro objetivo é subir, mas eu venho com o pensamento de ser campeão pelo Ceará. Quero o título da Série B, quero o título da Copa do Nordeste. Não quero só uma passagem aqui no Ceará, quero deixar meu nome na história do clube."

Pulga assinou contrato em definitivo com o Ceará até dezembro de 2025. Vovô adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador junto ao Atlético-CE (clube que era detentor dos direitos de Pulga), dos quais 10% são referentes a vitrine que o Ferroviário terá direito em uma venda futura.

Pedro Lucas está emprestado pelo Grêmio ao Ceará até o fim da temporada 2023. Embora treine no Porangabuçu desde fevereiro, o meia só foi apresentado nesta segunda. Ele estreou pelo Vovô na partida contra o Vitória pela Copa do Nordeste.

