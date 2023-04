Apresentado no Ceará, Pedro Lucas quer títulos da Copa do Nordeste e da Série B

Destaque da base do Grêmio, meia de 20 anos foi apresentado em Poraganbuçu nesta segunda-feira, 10. Jogador tem contrato de empréstimo com o Vovô até o fim de 2023

Reforço do Ceará para a temporada, o meia-atacante Pedro Lucas foi apresentado na tarde desta segunda-feira, 10, em Porangabuçu. Durante a entrevista coletiva, o jogador deixou claro seu objetivo no Vovô: ganhar títulos.

"O primeiro objetivo é subir, mas eu venho com o pensamento de ser campeão pelo Ceará. Quero o título da Série B, quero o título da Copa do Nordeste. Não quero só uma passagem aqui no Ceará, quero deixar meu nome na história do clube", afirmou.



Sobre o assunto Dirigente promete Ceará "forte" na final da Copa do Nordeste contra o Sport

Ceará confirma empréstimo de Zé Roberto ao Coritiba

Ceará se reapresenta nesta segunda-feira com foco na estreia na Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Destaque da base do Grêmio, o meia de 20 anos revelou qual foi sua reação ao receber a proposta do time alvinegro. Ele tem contrato de empréstimo com o Vovô até o fim de 2023.

"Fiz toda minha base no Grêmio, agora estou tendo a oportunidade de representar esse grande clube, que é o Ceará. Quando apareceu a oportunidade de vir para cá fiquei muito feliz. Tenho certeza que o Ceará vai lutar pelo título, vamos colocar o Ceará de novo na Série A."

Desafio

Ainda durante a apresentação, Pedro Lucas revelou que encara o Ceará como um desafio para demonstrar seu futebol entre os profissionais.

"Eu encaro o Ceará como esse grande desafio, de vir para cá e mostrar no profissional tudo que já demonstrei na base. Acredito que aqui é o lugar certo, vai ser bom para mim e para o clube", disse.

Estreia na Série B

No clube desde fevereiro, o meia fez um jogo até o momento. No dia 8 de março, ele defendeu o Alvinegro por 16 minutos na derrota para o Vitória por 2 a 0, pela Copa do Nordeste.

Agora, Pedro foca em atuar na Série B com a camisa alvinegra. O time estreia na competição próxima sexta-feira, 14, diante do Ituano, fora de casa, às 21h30min. Diante disso, o jogador falou que está disponível para o duelo.

"Estou pronto, 100% fisicamente. Estou treinando normal com o grupo e apto, se o professor precisar de mim, para o jogo de sexta-feira."