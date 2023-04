Ceará confirma empréstimo de Zé Roberto ao Coritiba

O Ceará confirmou nesta segunda-feira, 10, o empréstimo do atacante Zé Roberto ao Coritiba. Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, o jogador fica no Coxa até o final do ano, onde disputa Série A e Copa do Brasil, e o contrato possui opção de compra ao final desse período.

Zé Roberto tem vínculo com o Ceará até o final de 2024 e estava atuando pelo Mirassol-SP, também por empréstimo, neste começo de temporada. Na disputa do Campeonato Paulista, ele marcou quatro gols em 14 partidas realizadas. Com este desempenho, ele atraiu o interesse do Coxa, que fechou acordo até o final deste ano. (Com Guilherme de Andrade)

Igor Inocêncio é emprestado ao Avaí

O Vovô também anunciou nesta segunda-feira, 10, o empréstimo do lateral Igor Inocêncio. Com contrato até o final de novembro, o jogador já foi, inclusive, anunciado pelo Avaí.

