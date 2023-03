Com 75% de aproveitamento, Morínigo cumpre objetivos e resgata autoestima do Ceará

Finalista da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, o treinador conseguiu, mesmo com menos recursos, transformar o Ceará em um time competitivo, com muita organização tática, pouca vaidade e muita entrega, formúla que tem rendido bons frutos

O início de Gustavo Morínigo como treinador do Ceará tem sido muito positivo. Finalista da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, o comandante alvinegro alcançou os primeiros objetivos traçados para a temporada, elevou o nível de competitividade do Vovô e resgatou a autoestima da torcida com ótimas vitórias em todos os Clássicos-Rei do ano.

Os números frios do técnico paraguaio, por si só, já chamam a atenção. Em 19 jogos, o escrete preto-e-branco conquistou 13 vitórias, quatro empates e somente duas derrotas, uma delas quando utilizou uma equipe completamente reserva para enfrentar o Vitória pela Copa do Nordeste. Ou seja, Morínigo possui 75% de aproveitamento.

O desempenho ofensivo é outro fator que o comandante potencializou no Alvinegro. Atleta como Erick, que em anos anteriores era tratado com status de reserva, cresceu de produção sob o comando do paraguaio e faz uma temporada sensacional: sete gols e 10 assistências. No total, a equipe de Porangabuçu já balançou as redes adversárias 43 vezes, figurando como um dos melhores ataques do futebol nordestino.

Considerando os primeiros 19 jogos dos últimos 40 anos, o desempenho do ataque do Ceará de 2023 é o segundo melhor neste recorte de tempo, igualando-se ao de 2011 e ficando atrás apenas do elenco de 1996, que marcou 49 tentos com uma partida a menos (18). O levantamento foi feito por Mauro Bastos, administrador da página "Ceará SC - Dados e História".

Apesar da eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, o Ceará de Morínigo não cometeu o mesmo deslize no Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Eficiente, o Vovô chegou com mérito às finais de ambos torneios, em um deles, no regional, eliminando o maior rival na semi em um confronto eletrizante.

Por falar em Clássico-Rei, Morínigo venceu todos os três que foram disputados em 2023. Mesmo com um orçamento inferior e um elenco menos robusto tecnicamente, o treinador foi competente para transformar o Ceará em um time extremamente competitivo, com muita disciplina tática, pouca vaidade e muita entrega física.

O Ceará ainda não venceu nada, é verdade, mas a autoestima da torcida, tão ferida na última temporada, foi resgatada. Com duas finais pela frente, o desafio é voltar a ganhar títulos, coisa que não aconteceu nos dois anos anteriores. Em paralelo, a Série B, principal competição para o clube, se aproxima.

