Morínigo elogia "raça" do Ceará e ressalta :"Ainda não chegamos ao nosso objetivo"

Treinador também afirmou que os jogadores vão lutar a cada partida em busca dos títulos das competições que disputam e do acesso à Série A do Brasileirão

O Ceará está na final da Copa do Nordeste após vencer o Fortaleza por 3 a 2. Após o triunfo no Clássico-Rei, o técnico Morínigo ressaltou que o Vovô tem um time de raça que vai lutar a cada jogo. O treinador também destacou que o Alvinegro ainda chegou ao objetivo, que é ser campeão do certame regional.

“Foi um grande jogo. Mérito também do Fortaleza. Nós aproveitamos muito bem a situação de jogo e conseguimos fazer os gols no primeiro tempo. No segundo tempo era para estarmos um pouco mais tranquilos. Não conseguimos. Eles aproveitaram a qualidade deles e nos complicaram bastante Nós temos que ser maduros e entender que podemos jogar mais e que podemos ter jogos mais tranquilos. Acreditar no elenco e no grupo humano que hoje novamente se doou tanto nesse jogo que foi muito difícil. Mas a recompensa está aí. Conseguimos”, destacou.

O paraguaio frisou que a cada vitória aumenta a responsabilidade do time e salientou que o Vovô ainda não chegou ao objetivo, que é ser campeão regional. “A medida que você vai ganhando é cada vez mais responsabilidade. Se vai perdendo é muito mais pressão. O time tem de estar a altura. Difícil os momentos finais. Ainda não chegamos ao nosso objetivo”, completou.

O treinador também comentou sobre o planejamento do Ceará para a temporada. Ele ressaltou que a equipe demonstrou raça em campo e afirmou que os jogadores vão lutar a cada partida em busca dos títulos das competições que disputam e do acesso à Série A do Brasileirão. “Entendemos que a situação do ano passado do grupo foi ruim. Realmente sentimos bastante a desconfiança da torcida que não acreditava no projeto. Hoje estamos demonstrando, pelo menos, que temos um time de raça, um time vai lutar a cada jogo para conseguir os objetivos. Temos agora dois (Campeonato Cearense e Copa do Nordeste) e temos o objetivo maior que é voltar para a Série A”, frisou.

Gustavo Morínigo também comentou sobre o quadro de virose ocorrido no clube. O zagueiro David Ricardo não foi relacionado para o Clássico-Rei após apresentar um quadro viral e foi cortado do duelo. O técnico elogiou o trabalho do departamento médico e destacou a coragem dos jogadores.

“Tem que dar mérito ao nosso departamento médico e aos jogadores. Vários jogadores passaram pelo mesmo, comissão técnica. A virose atrapalhou um pouco alguns atletas em vários dias. Mérito total deles que tiveram a coragem de enfrentar um jogo tão importante. De ter coragem de falar que não podia também porque é difícil”, disse.

Final da Copa do Nordeste

O adversário do Ceará na grande final da competição regional ainda está indefinido. Isso porque, o jogo na Ilha do Retiro, entre Sport e ABC, foi paralisado devido às fortes chuvas. As datas das duas partidas já estão marcadas para 19 de abril e 3 de maio, ambos em uma quarta-feira.

