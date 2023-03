Tiago Pagnussat prega humildade e projeta Clássico-Rei da final do Cearense

No sábado, 1º, o Ceará enfrenta o rival Fortaleza em jogo de ida da final do Campeonato Cearense, às 16 horas, na Arena Castelão

O zagueiro Tiago Pagnussat concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 30, e já projetou o próximo embate contra o rival Fortaleza. No sábado, 1º, as equipes se enfrentam em jogo de ida da final do Campeonato Cearense, às 16 horas, na Arena Castelão.

"Se tratando de uma competição que vale título, nós vamos dar o nosso melhor. É uma final e nós queremos muito o título. Que seja um grande jogo e que a gente possa fazer um grande resultado para que nos outros 90 minutos a gente se consagre campeão", disse.

Embalado após mais um triunfo em Clássicos-Rei, o time alvinegro chega confiante para o confronto decisivo pelo Estadual. No entanto, o defensor alerta sobre o adversário, que busca seu pentacampeonato.

"Acho que o que fez a gente conseguir as três vitórias foi o fato da gente encarar com seriedade e também saber que do outro lado tem uma grande equipe, que tem sua qualidade. Sabemos que são dois jogos, 180 minutos. Cada detalhe define uma partida, então é manter essa calma, seriedade e humildade para reconhecer a força do adversário."

Durante a coletiva, o camisa 3 também pregou humildade e pés no chão do Ceará neste início de trabalho. De acordo com o zagueiro, o elenco tem que dar o melhor para se sagrar campeão.

"A gente ainda não ganhou nada, apenas estamos em duas finais. Se a gente quer conquistar títulos, temos que manter a cautela e pés no chão. Temos que fazer o nosso trabalho e dar o nosso melhor para ser campeão."

Importância do título

Experiente, Pagnussat ainda comentou sobre a importância de um possível título para o clube de Porangabuçu. O jogador pode conquistar seu primeiro troféu estadual pelo Vovô. Na sua primeira passagem, em 2020, ele levantou a taça da Copa do Nordeste.

"É importante porque talvez seja uma reconstrução daquilo que esse clube passou. É de uma importância enorme estarmos em duas finais, onde 90% das pessoas não acreditariam nisso. E nós, como sempre falei, trabalhando forte", disse.

Favoritismo

Ao final da entrevista, o zagueiro foi questionado sobre o favoritismo no Clássico-Rei. Em sua resposta, ele apontou o Fortaleza como favorito, mas afirmou que tudo se iguala dentro das quatro linhas.

"Sendo bem honesto, acredito que o favoritismo é da parte deles. Mas, se tratando de um clássico, esse favoritismo fica de lado. Até porque essas questões salariais e de folha de pagamento não entram em campo."

