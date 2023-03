Atacante do Ceará, Erick marcou gol em todos os Clássicos-Rei de 2023

O camisa 11 do Vovô balançou as redes em todos os três confrontos diante do Fortaleza na atual temporada

O principal jogador do setor ofensivo do Ceará na temporada de 2023 segue sendo o atacante Erick. O atleta mais uma vez foi decisivo para o Vovô em um Clássico-Rei ao marcar o primeiro gol da vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste. O resultado da noite desta quarta-feira, 29, garantiu o time de Morínigo na final do campeonato.

Ao todo, alvinegros e tricolores se enfrentaram três vezes neste ano - uma pelo Cearense e duas pelo Nordestão - e em todos estes confrontos o camisa 11 balançou as redes uma vez. Portanto, além das três vitórias, Erick chegou ao terceiro gol marcado contra o Fortaleza, apenas na atual temporada.

No primeiro confronto entre os rivais da capital cearense, o ponta marcou o segundo gol do Vovô na partida com a bola rolando. Nos outros dois encontros entre Ceará e Fortaleza, Erick encontrou o caminho das redes através de cobranças de pênaltis.



