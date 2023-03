Ceará abre venda de ingressos para Clássico-Rei da final do Cearense

Vovô enfrenta o Fortaleza neste sábado, 1º, pelo jogo de ida da final do Campeonato Estadual

Embalado após vencer mais um Clássico-Rei, o Ceará agora foca em mais um duelo contra o maior rival, Fortaleza. Neste sábado, 1º, as equipes se enfrentam às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo de ida da decisão do Campeonato Cearense.

Com isso, o clube alvinegro já iniciou a venda de ingressos para o confronto. A comercialização das entradas ocorre tanto de forma virtual, no site vozaotickets.com, quanto nas lojas oficiais do clube.

São quatro opções de ingressos para a torcida alvinegra: R$ 50,00 (Inferior Norte), R$ 50,00 (Superior Central), R$ 50,00 (Superior Norte) e R$ 80,00 (Inferior Central). Os custos são referentes à valor cheio, mas há meia-entrada em todas áreas da praça esportiva.



Confira os valores das entradas



Superior Norte: R$ 50/25

Inferior Norte: R$ 50/25

Superior Central: R$ 50/25

Inferior Central: R$ 80/40

