Finalista do Nordestão, Morínigo mantém 100% de aproveitamento em Clássicos-Rei

O comandante do Ceará, Gustavo Morínigo, ainda não sabe o que é perder no principal clássico do futebol cearense. Após a vitória sobre o Fortaleza por 3 a 2 na semifinal da Copa do Nordeste, o técnico do Alvinegro manteve o 100% de aproveitamento em Clássico-Rei na temporada de 2023.

Na beira do gramado, o treinador paraguaio comandou o time nas vitórias na Copa do Nordeste, uma na fase de grupos e outra na semifinal, e na fase de grupos do Campeonato Cearense, que garantiu o troféu Pedro Basílio.

Além do ótimo aproveitamento em clássicos, Morínigo se classificou para sua segunda final em 2023. No Campeonato Cearense, O Vovô obteve a melhor campanha da primeira fase e agora disputará o título contra o grande rival.

Na Copa do Nordeste, o Alvinegro espera a definição do seu adversário na final. Sport e ABC finalizam o duelo de semifinal nesta quinta-feira, 30, depois de a partida ser paralisada pelas fortes chuvas no Recife.

Apesar dos resultados positivos, o técnico paraguaio foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Ituano.

Estatísticas de Morínigo no Ceará

Em 2023, Morínigo comandou o Vovô em 19 partidas: venceu 13, empatou quatro e foi derrotado em duas ocasiões. O Ceará marcou 43 gols e sofreu 19. O paraguaio terá a chance de conquistar dois títulos pelo clube na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense.

Nas finais do Estadual, Morínigo enfrenta novamente Juan Pablo Vojvoda, comandante do Fortaleza. Os treinadores já se enfrentaram quatro vezes, três em Clássicos-Rei e outra quando o paraguaio treinava o Coritiba, na temporada passada. Em todas as oportunidades, Morínigo levou a melhor.

Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

