Vitor Gabriel, do Ceará, será julgado por expulsão e pode pegar gancho de até 18 jogos

O atacante Vitor Gabriel será julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por expulsão no jogo entre Ceará e Sport, pela Copa do Nordeste. O julgamento está marcado para a próxima quinta-feira, 23, às 11 horas.

O jogador foi denunciado em dois artigos. O primeiro foi o 258, inciso II, por desrespeitar membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões, com pena de um a seis jogos. O segundo foi o 254-A por praticar agressão física durante a partida, sendo a suspensão de quatro a 12 partidas. Com isso, o atleta pode ficar fora de até 18 duelos do Vovô.

Vitor Gabriel foi expulso na vitória diante da equipe pernambucana aos 31 minutos da etapa complementar. Em súmula, Diego Pombo Lopez afirmou que aplicou o segundo amarelo após o atleta retardar o reinício da partida.

Segundo o árbitro, depois de receber atendimento médico no gramado, o jogador solicitou uma maca para deixar o campo, entretanto, se recusou a utilizar o objeto e preferiu sair andando. No documento, o árbitro relatou ainda que o jogador se dirigiu a ele “dando uma peitada”, empurrou o quarto árbitro e xingou a equipe de arbitragem.

Depois da partida, o jogador se pronunciou através de um post nas redes sociais e pediu desculpas à torcida alvinegra.

Próximo desafio do Ceará

Após a classificação para a final do Campeonato Cearense, o Ceará volta as atenções para a Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira, 22, às 21h30min, o Vovô enfrenta o Atlético-BA pela oitava rodada do certame regional. O confronto acontece no estádio Presidente Vargas.

