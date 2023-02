Árbitro justifica expulsão de Vitor Gabriel e relata empurrões e xingamentos do jogador à arbitragem

O Ceará terminou com apenas dez jogadores em campo na vitória diante do Sport, pela Copa do Nordeste. Isso porque aos 31 minutos da etapa complementar, o árbitro aplicou o segundo cartão amarelo a Vitor Gabriel. Em súmula, Diego Pombo Lopez justificou a expulsão do atacante e relatou que o jogador se dirigiu a ele “dando uma peitada”, empurrou o quarto árbitro e xingou a equipe de arbitragem.

“Após a expulsão o atleta se dirigiu até mim (árbitro central) me dando uma peitada e pronunciando as seguintes palavras: "Por que você me expulsou seu filho da p***, vai se f****, cara***". Sendo então contido por seus companheiros e saindo do campo de jogo. Ao deixar o campo de jogo, o atleta ainda foi em direção do 4º árbitro da partida empurrando-o e pronunciando as seguintes palavras, de acordo com o 4º árbitro, "tomar no c* p****, vocês são tudo ruins mesmo". Em seguida se dirigiu até o vestiário da sua equipe”, detalhou o árbitro.

Diego Pombo Lopez explicou que aplicou o segundo amarelo após Vitor Gabriel retardar o reinício da partida. Segundo o árbitro, depois de receber atendimento médico no gramado, o jogador solicitou uma maca para deixar o campo, entretanto, se recusou a utilizar o objeto e preferiu sair andando.

“Expulsei em decorrência da segunda advertência aos 31 minutos do segundo tempo o atleta número 63 da equipe do Ceará Sport Club o senhor Vitor Gabriel Claudino Rego Ferreira, por retardar o reinício de jogo, onde após a sinalização de substituição do mesmo, caiu alegando lesão e pediu atendimento médico, sendo prontamente atendido, foi questionado se precisaria do auxílio da maca, onde foi confirmado e solicitado, quando a maca chegou para transportar o atleta do campo de jogo, o mesmo se recusou a subir e disse que naquele momento ele preferia sair andando. Com isso, recebeu o cartão amarelo, sendo seu segundo e consequente cartão vermelho”, informou em súmula.

Morínigo sobre expulsão

O técnico Gustavo Morínigo, em entrevista coletiva, comentou sobre a expulsão de Vitor Gabriel e afirmou que o número de cartões vermelhos recebidos pela equipe é uma questão que será resolvida internamente.



