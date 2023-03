Richardson, do Ceará, é o líder de desarmes da Copa do Nordeste

Um dos poucos remanescentes do elenco alvinegro da última temporada, o volante do Vovô é o principal destaque da competição regional no quesito roubadas de bola

Referência defensiva do Ceará no meio-campo, Richardson tem se destacado pelas boas atuações na Copa do Nordeste. Na atual temporada, o volante do escrete preto-e-branco é o líder de desarmes entre todos os jogadores que disputam a competição regional.

Ao todo, Richardson totaliza 15 desarmes nos cinco embates que participou pelo Vovô no Nordestão, o que representa média de três roubadas de bola por jogo. O número chama atenção também pelo fato do volante alvinegro ter dois jogos a menos em relação aos adversários que concorrem no topo do ranking.

Parceiro de posição, Arthur Rezende também figura com destaque no quesito. Em seis jogos, o meia do Vovô desarmou 12 adversários — ou seja, média de duas bolas roubadas por partida. Desta forma, o atleta ocupa a quinta posição do fundamento ao lado de Lucas Sasha, do Fortaleza, que possui números idênticos.

Liderança interna e confiança de Morínigo

Um dos poucos remanescentes do elenco de 2022, Richardson tem atuado como um dos líderes internos do plantel alvinegro. Homem de confiança do treinador Gustavo Morínigo, o volante é titular da equipe e costuma carregar a braçadeira de capitão nas partidas. Neste ano, o jogador de 31 anos atuou em 11 confrontos e deu uma assistência.

Jogadores que mais desarmaram bolas na Copa do Nordeste 2023:

Richardson (Ceará) - 15 desarmes em cinco jogos

Matheus Ribeiro (CRB) - 14 desarmes em sete jogos

Fabinho (Sport) - 13 desarmes em sete jogos

Lucas Mugni (Bahia) - 13 desarmes em sete jogos

Arthur Rezende (Ceará) - 12 desarmes em seis jogos



