Vitor Gabriel pede desculpas por expulsão e elogia torcida do Ceará

Um dos reforços do Ceará para 2023, o atacante Vitor Gabriel foi expulso contra o Sport nesta terça-feira, 14. Aos 31 minutos do segundo tempo, o camisa 63 do Vovô recebeu o segundo cartão amarelo após retardar o reinício da partida.

Depois do confronto, o jogador se pronunciou através de um post nas redes sociais e pediu desculpas à torcida alvinegra. Além disso, Vitor também elogiou o apoio vindo das arquibancadas.

"Boa noite, torcida do Vozão! Quero me desculpar pela expulsão no jogo de hoje, cometi um erro que eu prometo que não irá se repetir. Fico triste por esse vacilo, mas muito feliz pela grande vitória. Meus companheiros e a nossa torcida estão de parabéns! Vocês deram um verdadeiro show! Seguimos", escreveu.

Expulsão na súmula

Árbitro da partida, Diego Pombo Lopez explicou que aplicou o segundo amarelo após Vitor Gabriel retardar o reinício da partida. Segundo o árbitro, depois de receber atendimento médico no gramado, o jogador solicitou uma maca para deixar o campo, entretanto, se recusou a utilizar o objeto e preferiu sair andando.



O profissional ainda relatou que o jogador se dirigiu a ele “dando uma peitada”, empurrou o quarto árbitro e xingou a equipe de arbitragem.



Palavras do treinador

Em entrevista coletiva, Gustavo Morínigo Morínigo destacou que, apesar da expulsão, Vitor Gabriel fez uma boa partida. O paraguaio também comentou do excesso de cartões vermelhos que o Vovô acumulou no ano passado e afirmou que isso será corrigido para esta temporada.

“O Vitor fez um jogo interessante, disputou sozinho muitas vezes. O rendimento dele foi bom. Nesse momento foi responsável (pela expulsão), ele sabe das regras. Serve para aprender. É claro que nós não vamos culpá-lo, mas ele tem que compreender que ele errou na decisão que ele tomou. Pelo resultado foi um pouco mais tranquilo. A parte importante é que todo o time correu por ele. Esse é um grupo e cada um defende o outro e todos se defendem entre eles. Isso (questão das expulsões) é algo que vamos corrigir internamente e esse ano será diferente”, disse.

