FCF nega Clássicos-Rei com torcida única; MPCE é favorável a duas torcidas

A reunião de providência para os dois jogos entre Ceará e Fortaleza, com as autoridades de segurança presentes, está marcada para 23 de março

Em publicação no Twitter, na tarde desta segunda-feira, 20, a Federação Cearense de Futebol (FCF) afastou qualquer possibilidade de realizar os dois Clássicos-Rei da final do Campeonato Cearense 2023 com torcida única. Os jogos vão ocorrer nos dias 1º e 8 de abril.

A reunião de providência para os dois jogos entre Ceará e Fortaleza, com as autoridades de segurança presentes, está marcada para 23 de março. O modelo de divisão de torcidas será o mesmo utilizado este ano nos dois clássicos. A torcida mandante terá direito ao prédio central, onde ficam os setores premium e especial, enquanto o restante da arquibancada será dividido meio a meio.

Consultado pelo Esportes O POVO, o titular do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), braço do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), Edvando Elias de França, também confirmou que o Ministério Público não pensa em solicitar torcida única. “Até agora a ideia é manter torcida mista. Não vamos permitir que o crime vença”, disse.

Confira a nota completa da FCF:

A FCF esclarece que não há qualquer discussão entre os clubes e a entidade para que as finais do Campeonato Cearense 1XBet 2023 sejam disputadas com torcida única.

Está acertado que o prédio central será da torcida mandante e os demais setores do estádio serão divididos de forma igualitária. A reunião de operação de jogo das finais, para definição do preço dos ingressos e operação de segurança, será dia 23/03, na sede da FCF.

Confiamos nos órgãos de segurança para que possam desempenhar o seu papel e oferecer aos torcedores a melhor operação possível.

Com Guilherme Andrade

