O programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, entrevista nesta semana os candidatos à presidência do Ceará. Duas chapas oficializaram participação na eleição para a nova diretoria executiva do clube. Na edição desta terça-feira, 21, o entrevistado será João Paulo. Já na próxima quinta-feira, 23, será a vez de Gabriel Ponte.

A chapa “Vozão de Todos” é liderada pelo atual diretor financeiro do clube, João Paulo Silva (candidato à presidência), e pelo ex-mandatário Alexandre Frota (vice). Já a chapa “Reconstrução do Gigante” é encabeçada pelo engenheiro e empresário Gabriel Ponte (candidato à presidência) e pelo funcionário público federal Nilo Saraiva (vice).

O vencedor da eleição assume o restante do mandato da antiga cúpula, que vai até o fim de 2024. A presidência do Alvinegro de Porangabuçu passa por um processo de reformulação após Robinson de Castro renunciar ao cargo no início de fevereiro deste ano. No momento atual, o Vovô é comandado interinamente por Carlos Moraes, segundo vice-presidente da diretoria anterior.

A votação para definir a presidência do Vovô está marcada para acontecer no dia 29 de março, na sede do clube, em Porangabuçu.

Assista à entrevista com João Paulo Silva, candidato a presidência do Ceará:

Chapas concorrentes à presidência do Ceará:

"Vozão de Todos": João Paulo (presidente) e Alexandre Frota (vice)

"Reconstrução do Gigante": Gabriel Ponte (presidente) e Nilo Saraiva (vice)



