Copa do NE: Ceará se iguala a Fortaleza e Ferroviário como matematicamente classificado

Com o empate sem gols entre Sport e Santa Cruz na noite de sábado, 18, em jogo atrasado pela Copa do Nordeste, o Ceará garantiu classificação matemática antecipada para as quartas de final do torneio regional e depende só dele para avançar como líder do Grupo B.

Com 13 pontos, o Vovô não pode mais ser ultrapassado por quatro equipes, por isso garantiu presença no mata-mata do Nordestão, mas pode perder a primeira colocação da chave se não ganhar do Atlético-BA, quarta-feira, 22, no PV. ABC-RN, Sergipe e Náutico-PE podem alcançar o Alvinegro em número de pontos.

Com um simples empate, no entanto, o time de Gustavo Morínigo já impossibilita as equipes de Sergipe e Pernambuco de terminarem na primeira colocação, já que as duas só conseguem chegar a 13 pontos e o Vovô ficaria com 14. O ABC, no entanto, alcança essa marca se vencer o já eliminado Fluminense-PI e ultrapassaria os cearenses no saldo de gols. O triunfo, portanto, é o único resultado que garante o Alvinegro líder sem se preocupar com mais ninguém.

Cearenses do Grupo A

Fortaleza e Ferroviário já estavam classificados por antecipação na Copa do Nordeste anteriormente, mas dos dois, apenas o Tricolor do Pici briga ela liderança do Grupo A e não depende apenas de si.

Apesar de alcançar os 16 pontos que o líder Sport possui, o Tubarão não chega a cinco vitórias, que é o primeiro critério de desempate, portanto não tem chance de ser o 1º.

Já o Leão tem um ponto a menos que o rubro-negro pernambucano e torce por um tropeço do concorrente para ultrapassá-lo com uma vitória sobre o Santa Cruz-PE fora de casa. Um empate remotamente tornaria o time de Vojvoda líder, mesmo que o Sport seja derrotado pelo CSA-AL, por conta da grande diferença no saldo de gols (12 x 6).



