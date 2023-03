Luiz Otávio volta a ser opção para o Ceará e Morínigo afirma: "Um dos pilares do grupo"

A última partida de Luiz Otávio pelo Ceará foi em 22 de janeiro, contra o Ferroviário. Diante do Iguatu, porém, ele apareceu novamente no banco de reservas e tem condição de jogo

Sem jogar há quase dois meses, o zagueiro Luiz Otávio voltou a ser relacionado pelo Ceará neste sábado, 18, no jogo de volta contra o Iguatu, pela semifinal do Campeonato Cearense. Ele estava no banco de reservas, mas não entrou em campo. Mesmo assim, tomou um cartão amarelo por reclamação.

Na coletiva que concedeu após a partida, o técnico do Vovô, Gustavo Morínigo, comentou sobre o retorno do defensor à lista de atletas disponíveis para jogar. O paraguaio fez elogios ao atleta, que está há sete temporadas em Porangabuçu e afirmou que Luiz Otávio ajudou com a liderança que é característica dele no vestiário.

"Luiz é parte muito importante, um dos pilares do grupo. Ama o Ceará, procurou bastante para estar (disponível) neste momento, está sempre assumindo a posição de líder, não somente dentro (de campo), mas fora também, com os meninos, com todos os companheiros. Hoje nos deu, a nível de vestiário, muita segurança e também no banco; ter ele era para utilizar a qualquer momento, mas respeitamos os processos. Tem que voltar da melhor maneira e está chegando a esse ponto", disse o comandante alvinegro.

A última partida de Luiz Otávio pelo Ceará foi em 22 de janeiro, contra o Ferroviário, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, ele cometeu uma penalidade e saiu lesionado no joelho direito. Desde então, passou a fazer fisioterapia e quando se recuperou foi necessário fazer um trabalho de recondicionamento físico.

Pronto para jogar novamente, já que foi relacionado, Luiz Otávio deve ganhar nova oportunidade em campo em breve. Quarta-feira, 22, contra o Atlético-BA, no PV, pela Copa do Nordeste, se Morínigo quiser, ele poderá reestrear com a camisa alvinegra.



