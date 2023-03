Morínigo valoriza ida à final do Estadual e nova vaga na Copa do Brasil dias após queda

Técnico do Vovô reconheceu que classificação no Estadual não apaga jogo ruim contra o Ituano, mas acredita que a conquista local restabelece confiança do elenco

Além de ser um dos objetivos da temporada, o técnico do Ceará, Gustavo Morínigo, deixou claro que a classificação para a final do Campeonato Cearense representou um alívio interno para o clube, principalmente tendo sido conquistada logo após a queda precoce da Copa do Brasil.

"A importância é que fomos eliminados há três dias e hoje estamos classificados novamente. Repito, não apaga o anterior (eliminação na Copa do Brasil), reconhecemos, somos capazes de reconhecer que não fomos bem, mas já classificamos novamente para o próximo ano (para a próxima Copa do Brasil) e chegamos a uma final que desejávamos chegar para competir pelo título", afirmou o comandante alvinegro, na coletiva pós-jogo.

Na análise que fez do jogo de volta contra o Iguatu, pela semifinal, Morínigo destacou que o Ceará poderia ter aumentado o placar ainda no primeiro tempo e como não o fez, acabou sofrendo um pouco na reta final da primeira etapa, porém conseguiu corrigir alguns problemas na segunda etapa e mesmo com o Azulão terminando a partida com mais posse de bola, o Vovô conseguiu marcar o segundo tento.

“Acho que não foi uma noite muito acertada no passe final, porque poderíamos ter feito muito mais, já que estava aberto o jogo para nós ofensivamente. E defensivamente, acho que se trabalhou bem, a entrada de William (Formiga) um pouco mais defensivo nos deu muito segurança e Caíque de lateral, a defesa fechou qualquer possibilidade. Jogo difícil demais, não somente pelo cansaço do calor, mas pelo mental também. Um jogo depois de quatro dias pesados, uma eliminação psicologicamente joga (influencia) muito, mas hoje nos recuperamos e o que vale é que chegamos na final", disse Morínigo.

Questionado sobre observação aos possíveis adversários da final, o técnico do Vovô afirmou que os profissionais de análise do clube têm avaliado constantemente os times que jogaram o certame local. "De olho estamos sempre, em todos, em toda a competição. Temos um departamento trabalhando a todo momento sobre todos os diferentes times", garantiu.



