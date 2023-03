Ceará será mandante em segundo jogo da final do Campeonato Cearense

Classificado para a final do Campeonato Cearense, o Ceará agora aguarda seu adversário na grande decisão. Neste domingo, 19, Fortaleza e Ferroviário duelam para saber quem será o outro finalista do Estadual 2023.

Independente do adversário na decisão, é importante destacar que o time alvinegro terá mando de campo a seu favor na partida de volta. Essa condição se aplica ao fato do Vovô ter tido a melhor campanha da 1ª fase do certame, com 13 pontos, e ter somado 4 pontos nas semifinais contra o Iguatu. Sendo assim, o clube tem 17 pontos somados no torneio.

O Fortaleza, time de segunda melhor campanha, acumulou 12 pontos na primeira fase e empatou o primeiro jogo da semifinal. Dessa forma, só pode chegar até 16 pontos. O Ferroviário, por sua vez, somou sete pontos na etapa inicial e só pode atingir 11 pontos.



100% como mandante



A vitória do Ceará diante do Iguatu por 2 a 0 atestou ao grupo alvinegro a vaga na final do Campeonato Cearense 2023. Para além disso, o triunfo confirmou a campanha de 100% de aproveitamento que a equipe comandada por Gustavo Morínigo faz como mandante na atual temporada.



Nos sete jogos que o Vovô fez como mandante na temporada entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, foram somados sete triunfos. Ao todo, foram marcados 17 gols e a equipe só foi vazada quatro vezes.

