Léo Rafael vibra com primeiro gol pelo profissional do Ceará: "Fruto do meu trabalho"

O jogador entrou na reta final do segundo tempo e marcou o gol que garantiu a classificação do Ceará para a final do Cearense 2023

Léo Rafael entrou em campo na reta final do confronto entre Ceará e Iguatu pelas semifinais do Estadual. Contudo, o meia precisou apenas de cinco minutos para balançar as redes, confirmar a vitória da equipe e decretar o Alvinegro na decisão.

O tento foi o primeiro de Léo Rafael no time profissional do Ceará. Na entrevista na saída de campo, o jogador não conteve a felicidade pelo feito.

“Tô muito feliz, batalhei muito para isso. Vinha tendo poucas oportunidades, mas venho trabalhando forte porque toda oportunidade que eu tivesse eu poderia ajudar o Ceará da melhor forma possível. Meu coração tá muito alegre. É fruto do meu trabalho”, disse o atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vitor Gabriel comemora classificação do Ceará para a final: "A gente entregou bastante"

Ceará volta a disputar final do Estadual após ausência em 2022

Ceará tem 100% de aproveitamento como mandante em 2023

Trajetória no Vovô

Contratado em 2021, Léo Rafael, de 21 anos, possui somente 14 jogos pelo time principal. O jogador atuou no sub-20 e posteriormente no sub-23. Em 2023, ele entrou em campo pela terceira vez e havia dado uma assistência, na vitória por 5 a 2 sobre o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste.

Tags