Vitor Gabriel comemora classificação do Ceará para a final: "A gente entregou bastante"

Eleito o craque do jogo, o atacante Vitor Gabriel comemorou a classificação do Ceará para a final do Campeonato Cearense. O jogador foi o autor do gol que abriu o placar na vitória do time por 2 a 0 sobre o Iguatu, no duelo de ida das semifinais.

“Graças a Deus nós conseguimos um resultado positivo. A gente entregou bastante, eu entreguei bastante, e graças a Deus a gente atingiu o nosso objetivo que era a classificação para a final”, disse o atacante.

Números do atacante em 2023

Com o gol, Vitor Gabriel volta a marcar depois de três jogos e chega ao quinto tento em 2023. No Cearense, ele balançou as redes pela terceira vez e se isolou na vice-artilharia do Ceará na competição, atrás somente de Guilherme Castilho, que anotou quatro.

