Ceará volta a disputar final do Estadual após ausência em 2022

O Ceará está de volta à final do Campeonato Cearense. Com gols de Vitor Gabriel e Léo Rafael, a equipe alvinegra bateu o Iguatu por 2 a 0 na tarde deste sábado, 18, e garantiu sua classificação para a decisão do certame estadual após ausência no ano passado.

Em 2022, o Alvinegro não disputou a grande final devido eliminação para o próprio Azulão. Na ocasião, o Vovô foi derrotado nos pênaltis na fase quartas de final. Desta vez, superou o algoz da temporada passada e disputará o título cearense.

Essa será a 71ª final de Estadual do clube de Porangabuçu. Ao todo, são 45 conquistas e 25 vice-campeonatos. Neste ano, o Ceará deseja quebrar a sequência de quatro títulos consecutivos do rival Fortaleza. O último troféu conquistado pelo Vovô ocorreu em 2018, quando superou o arquirrival na decisão com duas vitórias pelo mesmo placar: 2 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará bate o Iguatu por 2 a 0 e vai à final do Campeonato Cearense

Por solicitação de Ceará e Fortaleza, duelos das semifinais do Cearense terão exame antidoping

Fase semifinal do Campeonato Cearense contará com VAR Light

Foco no título

Antes do início da atual edição do Campeonato Cearense, o goleiro Richard afirmou que o objetivo do clube no Estadual é conquistar o troféu.

"O objetivo maior é conquistar, ser campeão (Estadual). A gente precisa conquistar o máximo de títulos possíveis, isso é o que importa, é o que fica na história", disse em entrevista no dia 13 de janeiro

Tags