Com cerca de 700 torcedoras, Ceará realiza mais uma edição do 'Dia da Gloriosa'

Antes da classificação para a final do Campeonato Cearense, sócias do Vovô participaram de um evento exclusivo na Arena Castelão

Além da classificação para a final do Campeonato Cearense 2023, as sócias torcedoras do Ceará ganharam no último sábado, 18, um tratamento VIP do clube. Em celebração ao mês da mulher, o Alvinegro de Porangabuçu realizou durante a manhã um evento exclusivo para suas sócias na Arena Castelão. Cada torcedora oficial tinha direito a mais uma acompanhante, que ganhava ainda uma entrada para o duelo, que terminou com uma vitória do Vovô por 2 a 0.

Além de um coffee break, o "Dia da Gloriosa", como é chamado o evento, recebeu cerca de 700 mulheres, que tiveram visita guiada pela Arena Castelão antes do jogo, além de tratamento de beleza, massoterapia, aulão de danças, dentre outras atividades como palestras e workshops.

O "Dia da Gloriosa" ocorre no Ceará desde 2018, com exceção dos anos de pandemia da Covid-19. O evento busca proporcionar um dia de lazer e sinergia entre torcedoras do Ceará e já se tornou tradição entre as sócias do clube.

