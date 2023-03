Ceará tem 100% de aproveitamento como mandante em 2023

A vitória do Ceará diante do Iguatu por 2 a 0 atestou ao grupo alvinegro a vaga na final do Campeonato Cearense 2023. Para além disso, o triunfo confirmou a campanha de 100% de aproveitamento que a equipe comandada por Gustavo Morínigo faz como mandante na atual temporada.

Nos sete jogos que o Vovô fez como mandante na temporada entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, foram somados sete triunfos. Ao todo, foram marcados 17 gols e a equipe só foi vazada quatro vezes.

Na temporada geral, já foram disputados 16 jogos, com dez vitórias, quatro empates e duas derrotas, com 34 gols somados e 15 sofridos em competições como Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil.

