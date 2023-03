Ceará chega a dez jogos de invencibilidade em 2023

Única derrota do Vovô no ano aconteceu no dia 22 de janeiro para o Ferroviário, desde então, o alvinegro engatou sequência de oito vitórias e dois empates

Há mais de 40 dias o Ceará não sabe o que é sair de campo derrotado no ano de 2023. Com a vitória no Clássico-Rei deste domingo, 5, pelo placar de 2 a 0, o Vovô chegou ao décimo jogo de invencibilidade na temporada.

A última derrota do Alvinegro de Porangabuçu aconteceu no dia 22 janeiro, quando perdeu pelo placar de 3 a 0, para o Ferroviário, na estreia da Copa do Nordeste. Até então, este é o único revés do Ceará na atual temporada.

Após o tropeço diante do Tubarão da Barra, o Vovô acumula oito vitórias e dois empates. Dos resultados positivos, dois foram vitórias conquistadas diante do maior rival. Outro ponto alto da sequência invicta foi a vitória diante do Sport, pelo placar de 3 a 2, mesmo com um jogador a menos, assim como a goleada, fora de casa, diante da Caldense, que garantiu a equipe na próxima fase da Copa do Brasil.

Na próxima quarta-feira, 8, o Ceará volta a colocar a sua invencibilidade à prova, desta vez diante do Vitória, pela Copa do Nordeste. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador, às 21h30.

