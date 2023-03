Ceará não perde Clássico-Rei pela Copa do Nordeste há 22 anos

O Ceará segue soberano quando o assunto é Clássico-Rei pela Copa do Nordeste. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza na noite deste domingo, 5, na Arena Castelão, o Alvinegro de Porangabuçu manteve a série invicta sobre o rival, sequência esta que dura desde 2001.



Ao todo, Vovô e Leão disputaram 11 clássicos na Copa do Nordeste em toda história, com quatro vitórias para o Alvinegro de Porangabuçu, em 2010, 2015, 2020 e 2023, um triunfo para o Tricolor do Pici, em 2001 — ou seja, há 22 anos —, e seis empates.



A vitória do Ceará, inclusive, encerrou uma sequência de empates do confronto no certame regional. A última vez que uma equipe havia saído vencedor no Clássico-Rei pelo Nordestão havia sido em 2020, na semifinal daquela edição, quando o escrete preto-e-branco triunfou por 1 a 0 — sendo campeão posteriormente sobre o Bahia.



Desde então, antes do duelo nesta temporada, as equipes haviam empatado na temporada de 2022 e também em 2021, pelos placares de 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente.



Duelos recentes entre Ceará e Fortaleza pelo Nordestão:



Ceará 2 x 0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2023

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste 2022

Ceará 0 x 0 Fortaleza - Copa do Nordeste 2021

Fortaleza 0 x 1 Ceará - Semifinal Copa do Nordeste 2020

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste 2020