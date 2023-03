Ceará tem ampla vantagem em retrospecto recente contra o Vitória; relembre

Última derrota do Vovô para o Leão aconteceu no primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro de 2018. Desde então, a equipe cearense acumula ótima sequência de resultados contra o rival baiano

Adversários pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, 8, o Ceará possui uma relevante vantagem contra o Vitória nos duelos recentes entre os clubes. O Alvinegro de Porangabuçu não perde para o Leão baiano desde 2018, temporada em que começou a construir uma longa sequência de resultados positivos sobre a equipe do Barradão.

O Ceará leva ampla vantagem no retrospecto recente do confronto. Nas últimas sete vezes que os times se enfrentaram, foram seis triunfos para o Vovô e um empate, entre duelos válidos pela Série A de 2018, Nordestão de 2019, 2020 e 2021, e Copa do Brasil de 2020. Ou seja, são cinco anos sem perder para o rival baiano.

Jean Carlos ameniza disputa por espaço com Castilho: "Feliz pela equipe estar bem"

Ceará poupa nove titulares para jogo contra o Vitória; veja relacionados

Willian Maranhão enaltece elenco do Ceará e almeja "grandes coisas" pelo clube

A última derrota aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2019, quando o Vitória venceu o Alvinegro por 2 a 1, em Salvador. No segundo turno, entretanto, o Ceará superou o Rubro-Negro por 2 a 0 e, desde então, não sofreu mais derrotas para o time baiano.

Sem duelos em 2022, Ceará e Vitória voltam a se enfrentar nesta temporada, em jogo que acontece sob contextos distintos para ambos clubes. O Vovô, líder do Grupo B da Copa do Nordeste e invicto há 10 partidas no ano, chega embalado para o duelo, enquanto o Leão, eliminado antecipadamente do certame regional, estadual e da Copa do Brasil, apenas cumpre tabela.

A bola rola às 21h30min desta quarta-feira, 8, no Barradão, em Salvador, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Para o embate, o treinador Gustavo Morínigo optou por poupar nove titulares e utilizará time alternativo.

Retrospecto recente entre Ceará x Vitória: