Jean Carlos ameniza disputa por espaço com Castilho: "Feliz pela equipe estar bem"

Com Guilherme Castilho poupado, Jean Carlos deve voltar a ser titular do Ceará contra o Vitória-BA, nesta quarta-feira, 8, em jogo válido pela Copa do Nordeste

Camisa 10 do Ceará, o meia Jean Carlos deve voltar a jogar como titular do Alvinegro nesta quarta-feira, 8, contra o Vitória-BA, em jogo válido pela Copa do Nordeste, já que Guilherme Castilho não foi relacionado.

A disputa interna por espaço entre ambos por espaço — os dois têm jogado centralizado pelo meio — foi vencida por Castilho nas últimas três partidas do Vovô. Sobre o assunto, Jean Carlos afirmou que trabalha para ganhar espaço quando as chances aparecerem e preferiu enfatizar o bom momento que o time vive na temporada.

"É sempre bom estar jogando, entrando como titular, mas estou feliz pela equipe estar bem, conquistando os objetivos. Claro que é muito cedo, mas a gente está no topo da tabela nas competições, isso é muito importante. Conquistamos a classificação na Copa do Brasil. Tive um bom começo, acho que as oportunidades que tive, eu soube aproveitar, mas o Castilho está muito bem, vale ressaltar isso; todo o sucesso do mundo para ele. (Vou) Continuar trabalhando para quando a oportunidade vier eu buscar meu espaço", disse o meia.

Jean Carlos disputou dez dos 12 jogos do Ceará em 2023 e foi titular metade das vezes que foi relacionado. Ele acumula quatro gols e uma assistência com a camisa alvinegra. O momento do clube, segundo o camisa 10, dá tranquilidade para que os ajustes que precisam ser feitos no grupo sejam executados.

O meia elogiou o atual elenco do Ceará e se comprometeu a entregar o máximo em campo. “É um elenco muito bom, me recebeu muito bem e tenho que continuar trabalhando, estou aqui pra buscar meu espaço, respeitando quem está jogando e, quando tiver oportunidade, estou pronto para mostrar meu melhor", disse.



