Ceará anuncia a contratação de três jogadoras para o Brasileirão Feminino

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Meia, volante e Lateral-esquerda que foram anunciadas já estão disponíveis para jogar partida deste sábado, 4, diante do São Paulo, pelo Brasileirão Feminino

O Ceará anunciou nesta sexta-feira, 3, a contratação de três novas jogadoras para a disputa do Brasileirão Feminino. A meia Ju Oliveira, a volante Maria Luiza e a lateral-esquerda Verônica, todas ex-Fluminense, fecharam contrato com o Vovô e já estão disponíveis para o jogo deste sábado, 4.

O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o São Paulo às 10 horas, no estádio Presidente Vargas. A partida não terá transmissão ao vivo, mas o torcedor pode ter acesso ao jogo no estádio com a doação de 1 kg de alimento.

As atletas chegam ao Ceará após passagem pelo Fluminense-RJ. Ju Oliveira defendeu o Ceará em 2019, quando marcou um gol em seis jogos. Além do Alvinegro, a meia também jogou em São José-SP, Avaí Kindermann-SC, Minas Brasília e Athletico-PR.

Já a volante de 25 anos defendeu o Duque de Caxias e esteve no Tricolor das Laranjeiras nas três últimas temporadas. A lateral-esquerda, que jogou no Fluminense nos últimos dois anos, possui passagem pelo Botafogo.

