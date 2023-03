Pagnussat diz que Clássico-Rei "vale muito" e fala sobre possível time misto do Fortaleza

O zagueiro Tiago Pagnussat concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 3. Em Porangabuçu, o defensor do Ceará projetou o próximo compromisso do clube na temporada, o Clássico-Rei diante do Fortaleza. Os times se enfrentam neste domingo, 5, na Arena Castelão, às 18h30, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

"O Clássico por si só, independente do campeonato e da circunstância, é um jogo diferente. É um jogo à parte. Nós precisamos dos três pontos, e a gente vai fazer de tudo para conquistar. Vale muito para nós", disse.



Na oportunidade, o camisa 3 ainda comentou sobre a possibilidade do rival utilizar um time alternativo no confronto devido a participação nas fases preliminares da Libertadores.

"A gente quer ganhar todos os jogos, e se tratando de clássico, mais ainda. Em relação a equipe deles, não temos conhecimento se vai ser a equipe mista, titular, reserva. Mas sabemos que um clássico é sempre difícil. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vencer. Nós vamos estar preparados. É isso que a gente quer, fazer um bom jogo."



O duelo marca a volta do Ceará para a Arena Castelão, reaberta nesta quinta-feira, 2. Além disso, também promoverá o retorno da divisão de torcidas em meio a meio na Arena Castelão. Desde a Série A de 2019 que os clássicos no Gigante da Boa Vista estavam sendo feitos com a proporção de 70% para a torcida mandante e 30% para os visitantes.



Com isso, Tiago Pagnussat, que está na sua segunda passagem pelo Vovô, convocou a torcida alvinegra para se fazer presente no duelo.

"Ansioso por reencontrar o Castelão, não jogo lá desde 2020, quando tive minha primeira passagem. É bom retornar dessa forma, em um clássico, um jogo diferente. Esperamos que nosso torcedor compareça", comentou.



Equílibrio no Vovô

Ainda durante a coletiva, o zagueiro analisou a qualidade do elenco formado pelo Alvinegro de Porangabuçu para 2023, principalmente no setor defensivo, e elogiou seus companheiros de clube.

"Eu falei nos primeiros jogos para o grupo que é muito bom quando todos os jogadores têm capacidade técnica de estar em campo. Nosso grupo é muito parecido. Qualquer jogador está pronto para jogar e apto para entrar em campo. Isso é bom e fortalece."



Bom momento alvinegro

Com a vitória diante da Caldense na última quarta-feira, 1º, o Ceará aumentou a sequência de bons resultados na temporada e chegou ao nono jogo consecutivo sem ser derrotado. A última vez que os comandados de Gustavo Morínigo sofreram um revés foi no dia 22 de janeiro, quando enfrentaram o Ferroviário, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Desde então, o time alvinegro disputou nove partidas. Neste período foram sete vitórias conquistadas, sendo uma delas contra o rival Fortaleza, e dois empates. Ao todo, a equipe marcou 23 gols e sofreu oito.