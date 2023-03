Sem Luiz Otávio e com dois retornos, Ceará inicia preparação para Clássico-Rei

O Ceará se reapresentou nesta sexta-feira, 3, para iniciar a preparação para o Clássico-Rei. William Formiga e Michel Macedo estiveram presentes nas atividades no CT de Porangabuçu. Luiz Otávio, por outro lado, não participou do treinamento. O Vovô encara o rival Fortaleza neste domingo, 5, às 18h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Michel Macedo e William Formiga estão em período de transição após se recuperarem de lesão e podem voltar a ser opções para o técnico Gustavo Morínigo. Já o zagueiro Luiz Otávio segue em fase de condicionamento físico com os preparadores e fisioterapeutas do clube e ainda é dúvida para o confronto.

Na véspera do duelo, o Alvinegro promoverá um treino aberto à torcida. O clube convocou seus torcedores para acompanhar o treinamento de apronto do time, que será realizado no sábado, 4. A atividade terá início às 17h e será realizada no CT de Porangabuçu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ceará chega para o confronto após vitória diante da Caldense-MG, pela primeira fase da Copa do Brasil. O triunfo por 3 a 0 garantiu o escrete preto-e-branco na segunda etapa da competição nacional, onde enfrentará o Ituano-SP.

Sobre o assunto Com gol diante da Caldense, Vitor Gabriel assume vice-artilharia do Ceará

Defesa do Ceará chega a quatro jogos sem sofrer gols na temporada

Após classificação, Morínigo foca atenção no Clássico-Rei: "É diferente"

Veja valores dos ingressos para a torcida do Ceará no Clássico-Rei

Superior Norte - R$ 50 e R$ 25 (meia)

Superior Central - R$ 50 e R$ 25 (meia)

Inferior Norte - R$ R$ 50 e R$ 25 (meia)

Inferior Central (Bossa Nova) - R$ 70 e R$ 35 (meia)

Especial - R$ 100 e R$ 50 (meia)Premium - R$ 240 e R$ 120 (meia)



Tags