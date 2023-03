Caíque Gonçalves pede foco do Ceará em decisão na Copa do Brasil e afirma: "Queremos a vitória"

O Ceará estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 1º, diante da Caldense-MG, por uma vaga na próxima fase da competição. Em entrevista coletiva concedida no último sábado, 25, Caíque Gonçalves comentou sobre o duelo, que acontece no estádio Ronaldo Junqueira, em Poço de Caldas, às 21h30min. O volante pediu foco à equipe e ressaltou que o Vovô vai buscar a vitória, mesmo que um empate assegure a classificação.

“Foco total, nós tivemos exemplos agora de times de Série A e Série B que acabaram sendo eliminados. Nosso foco é ir lá, sem essa vantagem debaixo do braço. É ir lá, fazer o resultado e se possível voltar de lá classificado. Não tem essa de se empatar está classificado, nós queremos a vitória, queremos manter a sequência de vitórias que estamos tendo para ter uma evolução constante”, destacou.

O confronto será disputado em jogo único e o Alvinegro possui a vantagem do empate para se classificar por estar melhor colocado no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Portanto, o Vovô só dará adeus ao certame nacional caso seja derrotado pelo time mineiro.

“A vantagem do empate é nossa, mas isso não entra em campo. A Copa do Brasil é um torneio muito complicado porque diversos fatores igualam as condições na partida. A gente tem que manter o foco dos últimos jogos e seguir com nosso padrão tático, que é uma das principais exigências do professor Morínigo”, disse.

Retornos e desfalques do Ceará

O treinador Gustavo Morínigo tem alguns retornos e desfalques para o confronto. Liberado pelo departamento médico, Chay viajou com a delegação para Minas Gerais. Quem também retorna é Richardson. Ausência por questões pessoais no duelo contra o Fluminense-PI, o volante embarcou com os demais jogadores do elenco alvinegro.

Michel Macedo e William Formiga, por outro lado, não embarcaram e são desfalques para o duelo. O zagueiro Luiz Otávio está em processo de transição e também será baixa contra o clube mineiro.